Кардашян у тонесенькому бікіні поніжилася на сонечку у джакузі
Вівторок, 8 грудня 2020, 10:17
Американська зірка реаліті Кім Кардашян вкотре викликала заздрість підписників фрагментом свого красивого життя.
Багатодітна матуся виклала фото себе в крихітному смарагдовому бікіні під час релаксу у джакузі на свіжому повітрі.
"Завжди знаходь своє світло", - написала Кардашян.
А ще Кім похизувалася чотирма своїми малюками від Каньє Веста.
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Нагадаємо, нещодавно Кардашян підловили на фотошопі, який вона начебто використала на пляжних фото в купальнику.
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