Кардашян у тонесенькому бікіні поніжилася на сонечку у джакузі

Американська зірка реаліті Кім Кардашян вкотре викликала заздрість підписників фрагментом свого красивого життя.

Багатодітна матуся виклала фото себе в крихітному смарагдовому бікіні під час релаксу у джакузі на свіжому повітрі.

"Завжди знаходь своє світло", - написала Кардашян.

Хто б зараз відмовився опинитися на місці Кім?

Схоже, Кардашян влаштувала собі відпочинок десь у горах

А ще Кім похизувалася чотирма своїми малюками від Каньє Веста.

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Нагадаємо, нещодавно Кардашян підловили на фотошопі, який вона начебто використала на пляжних фото в купальнику.