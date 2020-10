Однорука Кім: на пляжній світлині Кардашянів угледіли фотошоп-ляп

Американська реалітізірка Кім Кардашян із нагоди свого 40-річчя гайнула з родиною та друзями тусити на Таїті. Звідти дружина Каньє Веста постить красиві пляжні фото, але одне з них страшенно розсмішило мережу.

На світлині, де сестри, Кім, Кортні та Хлоя позують разом у купальниках, у першої десь зникла частина руки. Імовірно, Кардашян просто зігнула верхню кінцівку так, що вона заховалася за рукою Хлої. Або ж рацію мають інтернет-користувачі: зіркові сестрички не погребували фотошопом.

Про це пише The Daily Mail.

"Так шкода, що ти втратила свою праву руку на своєму секретному острові, Кім. Ми всі молимося за тебе", - знущаються з жіночки в мережі.

До слова, дуже критикують Кім і за сам факт "лакшері"-поїздки в той час, коли людство потерпає від пандемії. Зірку звинувачують у нечуйності.

Чоловік іменинниці, репер Каньє Вест, зробив їй дуже особливий та оригінальний подарунок: голограму її покійного батька Роберта, який "привітав" її з небес.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC