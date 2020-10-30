Однорука Кім: на пляжній світлині Кардашянів угледіли фотошоп-ляп
Американська реалітізірка Кім Кардашян із нагоди свого 40-річчя гайнула з родиною та друзями тусити на Таїті. Звідти дружина Каньє Веста постить красиві пляжні фото, але одне з них страшенно розсмішило мережу.
На світлині, де сестри, Кім, Кортні та Хлоя позують разом у купальниках, у першої десь зникла частина руки. Імовірно, Кардашян просто зігнула верхню кінцівку так, що вона заховалася за рукою Хлої. Або ж рацію мають інтернет-користувачі: зіркові сестрички не погребували фотошопом.
Про це пише The Daily Mail.
"Так шкода, що ти втратила свою праву руку на своєму секретному острові, Кім. Ми всі молимося за тебе", - знущаються з жіночки в мережі.
До слова, дуже критикують Кім і за сам факт "лакшері"-поїздки в той час, коли людство потерпає від пандемії. Зірку звинувачують у нечуйності.
Чоловік іменинниці, репер Каньє Вест, зробив їй дуже особливий та оригінальний подарунок: голограму її покійного батька Роберта, який "привітав" її з небес.
For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020
Як відомо, Кім вірить, що його душа живе в її синові, народженому сурогатною матір'ю.
Нагадаємо, сестри Кардашян раніше вже попадалися на зловживанні фотошопом.
Фото з Instagram Кім та Кортні Кардашян