Однорука Кім: на пляжній світлині Кардашянів угледіли фотошоп-ляп

Американська реалітізірка Кім Кардашян із нагоди свого 40-річчя гайнула з родиною та друзями тусити на Таїті. Звідти дружина Каньє Веста постить красиві пляжні фото, але одне з них страшенно розсмішило мережу.

На світлині, де сестри, Кім, Кортні та Хлоя позують разом у купальниках, у першої десь зникла частина руки. Імовірно, Кардашян просто зігнула верхню кінцівку так, що вона заховалася за рукою Хлої. Або ж рацію мають інтернет-користувачі: зіркові сестрички не погребували фотошопом.

Про це пише The Daily Mail.

Хлоя, Кім та Кортні вирішили красиво знятися втрьох...

"Так шкода, що ти втратила свою праву руку на своєму секретному острові, Кім. Ми всі молимося за тебе", - знущаються з жіночки в мережі.

То де ж рука?

До слова, дуже критикують Кім і за сам факт "лакшері"-поїздки в той час, коли людство потерпає від пандемії. Зірку звинувачують у нечуйності.

Чоловік іменинниці, репер Каньє Вест, зробив їй дуже особливий та оригінальний подарунок: голограму її покійного батька Роберта, який "привітав" її з небес.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020

Як відомо, Кім вірить, що його душа живе в її синові, народженому сурогатною матір'ю.

Іменинниця з братом і сестрами (бракує лише Кайлі)

День народження в Кім був 21-го жовтня, але свято досі триває

Який вишуканий торт!

Нагадаємо, сестри Кардашян раніше вже попадалися на зловживанні фотошопом.

Фото з Instagram Кім та Кортні Кардашян