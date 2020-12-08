З винцем та гарбузовою кашею: Єфросиніна показала, як її хлопці ялинку прикрашали

Телеведучій Маші Єфросиніній цього року не доведеться прикрашати ялинку вдома, адже за неї це вже зробили її хлопці – син Сашко і чоловік Тимур.

А поки чоловіки займалися створенням святкової атмосфери в оселі, Марія попивала червоне вино та варила гарбузову кашу за студентським рецептом.

Відео цього затишного сімейного дійства Єфросиніна виклала у своєму Instagram.

Поки Маша релаксувала з вином, чоловік Тимур допомагав сину прикрашати ялинку

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Нагадаємо, цього року селебріті почали прикрашати свої домівки уже на початку грудня. Ялинками похвалилися Катя Осадча, Влад Яма, Єлизавета Юрушева та Михайло Федоров.