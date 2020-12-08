З винцем та гарбузовою кашею: Єфросиніна показала, як її хлопці ялинку прикрашали
Вівторок, 8 грудня 2020, 15:25
Телеведучій Маші Єфросиніній цього року не доведеться прикрашати ялинку вдома, адже за неї це вже зробили її хлопці – син Сашко і чоловік Тимур.
А поки чоловіки займалися створенням святкової атмосфери в оселі, Марія попивала червоне вино та варила гарбузову кашу за студентським рецептом.
Відео цього затишного сімейного дійства Єфросиніна виклала у своєму Instagram.
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Нагадаємо, цього року селебріті почали прикрашати свої домівки уже на початку грудня. Ялинками похвалилися Катя Осадча, Влад Яма, Єлизавета Юрушева та Михайло Федоров.
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