З винцем та гарбузовою кашею: Єфросиніна показала, як її хлопці ялинку прикрашали

Вівторок, 8 грудня 2020, 15:25

Телеведучій Маші Єфросиніній цього року не доведеться прикрашати ялинку вдома, адже за неї це вже зробили її хлопці – син Сашко і чоловік Тимур.

А поки чоловіки займалися створенням святкової атмосфери в оселі, Марія попивала червоне вино та варила гарбузову кашу за студентським рецептом.

Відео цього затишного сімейного дійства Єфросиніна виклала у своєму Instagram.

 
Поки Маша релаксувала з вином, чоловік Тимур допомагав сину прикрашати ялинку 
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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Нагадаємо, цього року селебріті почали прикрашати свої домівки уже на початку грудня. Ялинками похвалилися Катя Осадча, Влад Яма, Єлизавета Юрушева та Михайло Федоров. 


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