Саніна в купальнику попозувала на човні та показала ніжності з сином

Володарка другого місця вже минулого сезону "Танців з зірками", співачка Юлія Саніна після закінчення виснажливих тренувань і зйомок влаштувала собі морські канікули.

Разом з чоловіком Валерієм та сином Данилом фронтвумен гурту "The Hardkiss" відпочиває на човні. Схоже, десь у Єгипті .

У своїх Instagram Юля з Валом показали кілька милих фото з синочком, якому нещодавно виповнилося 5 років.

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Юля так наполегливо працювала на "Танцях", що тепер має добряче відпочити

І насолодитися часом із сином

На кого Даня більше схожий: на Вала чи на Юлю?

Нагадаємо, хоча у "Танцях з зірками" перемогла Санта Дімопулос, свій кубок вона віддала Юлії Саніній, яка опинилася на другому місці. Щоправда, Юля від нього відмовилася.