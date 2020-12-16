Наша перша: Остапчуки показали, як прикрашали ялинку. ВІДЕО
Середа, 16 грудня 2020, 09:50
Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Христиною прикрасили свою першу сімейну ялинку.
Для цього веселого і приємного процесу подружжя вбралося у так званий family-лук: сині джинси і білий верх.
Ялинку Вова з Христиною "одягнули" у біло-срібно-золоті кольори. А прискорене відео прикрашання виклала у своїх Instagram.
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Нагадаємо, раніше своїми ялинками хвалилися Катя Осадча та Маша Єфросиніна
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