Наша перша: Остапчуки показали, як прикрашали ялинку. ВІДЕО

Шоумен Володимир Остапчук із дружиною Христиною прикрасили свою першу сімейну ялинку.

Для цього веселого і приємного процесу подружжя вбралося у так званий family-лук: сині джинси і білий верх.

Ялинку Вова з Христиною "одягнули" у біло-срібно-золоті кольори. А прискорене відео прикрашання виклала у своїх Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Обіймашки коло гарної ялинки вдвічі солодші

Нагадаємо, раніше своїми ялинками хвалилися Катя Осадча та Маша Єфросиніна