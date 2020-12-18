Світоліна у хижому топі подуркувала на тренажері. ВІДЕО
П'ятниця, 18 грудня 2020, 16:45
Тенісистка Еліна Світоліна виклала у мережу чергове дотепне відео.
Перша ракетка країни, яка любить постити свої кумедні танці, показала, як веселилася на орбітреку.
"Коли тренер відійшов на 5 хвилин", - підписала відео Еліна.
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А за кілька днів до цього Світоліна виконала танець живота з пляшкою на голові.
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