Світоліна у хижому топі подуркувала на тренажері. ВІДЕО

Тенісистка Еліна Світоліна виклала у мережу чергове дотепне відео.

Перша ракетка країни, яка любить постити свої кумедні танці, показала, як веселилася на орбітреку.

"Коли тренер відійшов на 5 хвилин", - підписала відео Еліна.

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А за кілька днів до цього Світоліна виконала танець живота з пляшкою на голові.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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