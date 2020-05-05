Від тренувань до нутелли з винцем: Світоліна показала свій тиждень на карантині
Вівторок, 5 травня 2020, 10:15
У понеділок, вівторок, середу та четвер – тренування, а потім уже можна і розслабитися з банкою шоколадно-горіхової пасти і келихом червоного вина.
Приблизно таким показала свій карантинний тиждень перша ракетка України Еліна Світоліна.
Спортсменка захопилася зйомкою відео для TikTok і тепер частенько веселить фанатів своїми танцями і жартами.
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When I completely missed the BIGGEST day of the year (so far🤣). 😱#InternationalDanceDay
Крім танців, Еліна також ділиться з підписниками своїми тренуваннями.
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