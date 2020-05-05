Від тренувань до нутелли з винцем: Світоліна показала свій тиждень на карантині

У понеділок, вівторок, середу та четвер – тренування, а потім уже можна і розслабитися з банкою шоколадно-горіхової пасти і келихом червоного вина.

Приблизно таким показала свій карантинний тиждень перша ракетка України Еліна Світоліна.

Спортсменка захопилася зйомкою відео для TikTok і тепер частенько веселить фанатів своїми танцями і жартами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #motivation 🤷🏼‍♀️🤦🏼‍♀️😁 #itsokaynottobeokay Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 4 Май 2020 в 8:12 PDT

Крім танців, Еліна також ділиться з підписниками своїми тренуваннями.

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