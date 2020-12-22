"Крутий приклад для нас усіх": Осадча привітала батьків із рубіновим весіллям
Вівторок, 22 грудня 2020, 10:03
21-го грудня батьки телезірки Катерини Осадчої відзначали 40-річчя шлюбу, і з цієї нагоди телеведуча присвятила їм зворушливі слова у мережі.
Катя показала фото зі святкування рубінової річниці у своєму Instagram.
"40 років разом! Рубінове весілля. Двоє дітей, двоє онуків і океан любові. Мама і Тато - крутий приклад для нас всіх, як зберегти кохання, повагу і стосунки крізь роки", - написала Осадча.
Нагадаємо, ще на початку грудня Осадча з Горбуновим хвалилися своєю новорічною ялинкою.
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