Гоцій у купальнику вивалялася в піску на Мальдівах. ВІДЕО
28 грудня 2020, 13:23
Супермодель Наталія Гоцій перед новорічними святами гайнула з синами на Мальдіви.
У своєму Instagram вона активно ділиться фото і враженнями свого доволі активного відпочинку.
Зокрема, завдяки своєму старшому сину, Наталія поборола страх і почала вчитися дайвінгу. А ще вона покаталася на дошці та зробила ефектне фото в йога-позі.
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А ще Гоцій продемонструвала, як вивалювалася в пісочку заради ефектного фото в купальнику.
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Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Гоцій розказувала, як старждала на анорексію.
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