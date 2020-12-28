Супермодель Наталія Гоцій перед новорічними святами гайнула з синами на Мальдіви.

У своєму Instagram вона активно ділиться фото і враженнями свого доволі активного відпочинку.

Зокрема, завдяки своєму старшому сину, Наталія поборола страх і почала вчитися дайвінгу. А ще вона покаталася на дошці та зробила ефектне фото в йога-позі.

"Я поборола в собі страх, і, можливо, скоро почну отримувати задоволення, бо хлопець мій (син - ред..) налаштований серйозно і планує пройти сертифікацію. З цікавого: сьогодні занурилися на 12м, бачили акулу і черепаху, крім решти підводної живності", - написала Наталя

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А ще Гоцій продемонструвала, як вивалювалася в пісочку заради ефектного фото в купальнику.

Гоцій зауважила, що пляжне позування - це особливий вид мистецтва

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Без йоги і тренувань відпочинок Наталі не обходиться

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nataliia Gotsii (@nataliiagotsii)

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Гоцій розказувала, як старждала на анорексію.