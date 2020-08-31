Супермодель і телеведуча Наталія Гоцій згадала, як на піку своєї кар’єри хворіла на анорексію, важила 46 кілограмів і їла склянку малини та 5 креветок на день.

Про жахливий період свого життя Наталія розповіла в інтерв’ю телеведучій Анні Олицькій.

Гоцій каже, що тоді анорексія була нормою для її модельного оточення. Чимало дівчат намагалися схуднути голодуючи або навіть вживаючи наркотики. Наталія тоді обрала перший варіант.

"Я чомусь вирішила, що для функціонування мені достатньо склянки малини і п'яти креветок. Чому саме ці продукти, не знаю. З часом додала до свого "раціону" ще сік лимону. Знову ж таки не скажу, чим був обумовлений мій вибір. Але приходячи в будь-який заклад, я замовляла лимонний фреш. На такому харчуванні прожила рік, а, можливо, навіть і більше", - розповіла модель.

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Гоцій при зрості 181 см важила 46 кіло

"Усе моє тіло було вкрите ранами, тож я можу лише уявити, що було у мене всередині. Агентство, звісно, бралося мене лікувати. Я працювала з психологом. Також кожного ранку мені привозили сумку з їжею, в ній був мій раціон на весь день. До мене навіть приставили людину, яка мала стежити, щоб я їла", - згадала Гоцій.

Однак опанувати себе тоді Наталі не вдалося. Повернутися до нормального харчування та вигляду допоміг уже колишній її чоловік. За рекордний час моделі вдалося навіть завагітніти та народити здорову дитину. А згодом і ще одну.

Зараз Наталя - справжня фітоняшка та спортивна блогерка

Тепер Гоцій, як відомо, активно займається спортом та пропагує здорове харчування у своєму Instagram.

"Зараз моя вага складає 60 кг. І я абсолютно не турбуюся, набрала я кілька грамів чи ні. Для мене важливіше не худнути", - наголосила модель.

Фото з Instagram та пресслужби "Нового каналу"