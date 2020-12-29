Тодоренко в нюдовому бікіні похвалилася дупцею на пляжі Балі
29 грудня 2020, 10:08
Телеведуча Регіна Тодоренко разом з синочком Майклом відпочиває на Балі.
Окрім проведення дорогоцінного часу з дитиною, вона також розважається катанням на дошці, масажами, та позуванням на пляжі.
"Я дуже вдячна всесвіту, що в цьому році вдалося на невеликий період часу відключитися від роботи і опинитися разом зі своєю родиною! Для мене це найкращі моменти, адже нам так рідко вдається побути всім разом", - зауважила Тодоренко в Instagram.
А ще Регіна виклала відео того, як їй робили букальний масаж обличчя.
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Нагадаємо, у жовтні Регіна отримала звання Героя від російського глянцю.
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