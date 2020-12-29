Тодоренко в нюдовому бікіні похвалилася дупцею на пляжі Балі

Телеведуча Регіна Тодоренко разом з синочком Майклом відпочиває на Балі.

Окрім проведення дорогоцінного часу з дитиною, вона також розважається катанням на дошці, масажами, та позуванням на пляжі.

"Я дуже вдячна всесвіту, що в цьому році вдалося на невеликий період часу відключитися від роботи і опинитися разом зі своєю родиною! Для мене це найкращі моменти, адже нам так рідко вдається побути всім разом", - зауважила Тодоренко в Instagram.

"Ох вже ці незабутні дні з тобою, просто поряд, просто з мамою) Уявляєте, я навіть помітила, що трошки напружую сина 🙈😂 своїми розповідями, постійним дзижчанням. Сьогодні навіть попросився до іншої жінки на ручки, щоб поцілувати її", - поділилася Регіна

"Сьогодні я зловила півхвилі, але вже і цьому рада, адже не каталася понад рік!", - пораділа Регіна

Ну яке ж Балі без селфі в купальнику

"Де труси?", - підписала це фото Тодоренко

А ще Регіна виклала відео того, як їй робили букальний масаж обличчя.

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Нагадаємо, у жовтні Регіна отримала звання Героя від російського глянцю.