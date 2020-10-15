Тодоренко похвалилася званням Героя від російського глянцю
Телеведуча Регіна Тодоренко стала володаркою звання "Герой п’ятиріччя".
Такої честі зірку удостоїв російський глянець OK-Magazine.
Премія відбулася у Москві 14-го жовтня.
"Іноді варто втратити титул жінка року, щоб стати Героєм п'ятиріччя! Але ж правда, одне без іншого неможливо. Якби не було такого резонансу, не вдалося залучити стільки уваги до важливої теми, я б не тримала зараз в руках цю заповітну статуетку", - написала Регіна у своєму Instagram.
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Иногда стоит потерять титул женщина года, чтоб стать Героем Пятилетия! А ведь правда, одно без другого невозможно. Если бы не было такого резонанса, не удалось привлечь столько внимания к важной теме, я бы не держала сейчас в руках эту заветную статуэтку 💪🏻. Быть героем пятилетия - большая ответственность, поэтому я очень хочу сказать спасибо всем ребятам, которые СДЕЛАЛИ МОИ 5 лет необыкновенными: 1. Команда #ОрелиРешка @natellakrapivina , @synelnykova , @synelnykov_yevgen . С вами мы проделали невероятное кругосветное путешествие, с вами я установила рекорд и стала первой женщины телепутешественницей совершившей беспрерывную кругосветку. 2. Команда #ПятницасРегиной @tryak , @nineska47 . Вместе с вами мы получило долгожданную золотую кнопку YouTube ! 3. Команда телеканала @fridaytv за мое шоу для молодых мам #Регина+1 @regina_plus1 . С вами и благодаря вам мы получили ТЭФИ. (Николай Борисович @kartozz , люблю 😘) 4. @vadim_vernik и вся редакция журнала @okmagazine_ru , спасибо за смелость и за честность Всей моей творческой инстаграмной команде низкий поклон, ведь именно благодаря вашим голосам я получила такую награду! ❤️спасибо за поддержку и любовь !) #регинатодоренко
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Вчера с мужем были на премии журнала @okmagazine_ru ❤️ Диалог из закулисья: - Влад, Регина, вы счастливы? Переглядываемся друг с другом😉 - Да 👍 - А по каким критериям вы это поняли? - Да потому что мы вместе! ❤️ После этих слов нам моментально захотелось поругаться 😂, а то зашкварно быть настолько милыми, многие люди не поймут 🤪 И ведь навязали же нам дурацкие стереотипы «счастье любит тишину», «тише едешь - дальше будешь», «тише воды, ниже травы» и тд. Надо быть тише и об успехах , о счастье , о радостях не рассказывать никому , а то ЖЕШЬ СГЛАЗЯТ 🤦🏽♀️, завидовать будут,🥵 мужа уведут, останешься у разбитого корыта....О как же мне чужды эти ограничения и как сильно хочется, чтобы мы наконец-то научились радоваться счастью другого человека! #регинатодоренко @vladtopalovofficial Style - @sima_simmi Mua&hair - @yanabuzychkina Платье: @alexanderarutyunov_official
Нагадаємо, у квітні Тодоренко необережно висловилася стосовно насильства над жінками, і за це її позбавили звання "Жінка року".