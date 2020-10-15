Тодоренко похвалилася званням Героя від російського глянцю

Телеведуча Регіна Тодоренко стала володаркою звання "Герой п’ятиріччя".

Такої честі зірку удостоїв російський глянець OK-Magazine.

Премія відбулася у Москві 14-го жовтня.

"Іноді варто втратити титул жінка року, щоб стати Героєм п'ятиріччя! Але ж правда, одне без іншого неможливо. Якби не було такого резонансу, не вдалося залучити стільки уваги до важливої теми, я б не тримала зараз в руках цю заповітну статуетку", - написала Регіна у своєму Instagram.

Нагадаємо, у квітні Тодоренко необережно висловилася стосовно насильства над жінками, і за це її позбавили звання "Жінка року".