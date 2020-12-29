Підсумки року: 54-річна Сальма Хаєк посвітила апетитним тілом у купальнику

Вівторок, 29 грудня 2020, 17:28

Яким би препаскудним не здавався 2020-й рік, мексиканська актриса Сальма Хаєк відшукала в ньому позитив. Своїми думками про це - а ще гарними фото в купальнику - 54-річна зірка поділилася в Instagram.

 
Сальма Хаєк підбила підсумки року, що минає 
фото з instagram хаєк

"Останні дні 2020-го. Ніколи не відчувала більшої вдячності за те, що я здорова та перебуваю в контакті з природою", - написала Сальма, котра, вочевидь, гайнула святкувати десь у теплі краї.

 
Акторка вдячна за своє здоров'я

Нагадаємо, для Гаєк це традиція - постити пляжні фото з нагоди якихось важливих подій. Наприклад, вона робить так у свій день народження.

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