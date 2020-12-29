Підсумки року: 54-річна Сальма Хаєк посвітила апетитним тілом у купальнику
Вівторок, 29 грудня 2020, 17:28
Яким би препаскудним не здавався 2020-й рік, мексиканська актриса Сальма Хаєк відшукала в ньому позитив. Своїми думками про це - а ще гарними фото в купальнику - 54-річна зірка поділилася в Instagram.
"Останні дні 2020-го. Ніколи не відчувала більшої вдячності за те, що я здорова та перебуваю в контакті з природою", - написала Сальма, котра, вочевидь, гайнула святкувати десь у теплі краї.
Нагадаємо, для Гаєк це традиція - постити пляжні фото з нагоди якихось важливих подій. Наприклад, вона робить так у свій день народження.
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