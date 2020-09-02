Сальмі Хаєк 54: актриса засвітила звабливу фігуру в купальнику. ФОТО

2-го вересня мексиканська акторка Сальма Хаєк святкує свій 54-ий день народження. Із цієї нагоди зірка вирішила поділитися з шанувальниками своїми фото в купальнику.

"Я відчуваю вдячність та гордість за кожен із моїх 54 років", - написала Сальма в Instagram, подякувавши за вітання.

Сьогодні в Сальми Хаєк день народження фото з instagram хаєк

Іменинниця в сонячному жовтому

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А фото цього луку Хаєк запостила напередодні свого свята

Як відомо, Сальма вважає себе майже товстункою. Але актриса надо любить смачну їжу та винце, щоби себе в них обмежувати. Спортом Хаєк теж терпіти не може займатися, тож надає перевагу танцям.

Актрисі виповнилося 54

Нагадаємо, кінозірка заміжня за французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно і має від нього 12-річну доньку.

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