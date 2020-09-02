Сальмі Хаєк 54: актриса засвітила звабливу фігуру в купальнику. ФОТО
2-го вересня мексиканська акторка Сальма Хаєк святкує свій 54-ий день народження. Із цієї нагоди зірка вирішила поділитися з шанувальниками своїми фото в купальнику.
"Я відчуваю вдячність та гордість за кожен із моїх 54 років", - написала Сальма в Instagram, подякувавши за вітання.
Як відомо, Сальма вважає себе майже товстункою. Але актриса надо любить смачну їжу та винце, щоби себе в них обмежувати. Спортом Хаєк теж терпіти не може займатися, тож надає перевагу танцям.
Нагадаємо, кінозірка заміжня за французьким бізнесменом Франсуа-Анрі Піно і має від нього 12-річну доньку.
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