Жовто-сині Осадча з Горбуновим попозували на вечірній ковзанці

Телеведуча Катерина Осадча зізналася, що мріє навчитися фігурному катанню. А її чоловік Юрій Горбунов, схоже, націлився на хокей.

Днями парочка влаштувала собі вечірнє катання на ковзанці та показала фото у мережі.

"В дитинстві батьки віддали мене на фігурне катання, до сьогодні шкодую, що ці заняття на довго не затрималися в моєму розкладі, музика і танці стали в пріоритеті. Але стояти, їздити і падати мене встигли навчити, і це залишилося на все життя", - зауважила Катерина.

Катя впевнено стоїть на ковзанах

"До речі, фігурному катанню вчать дорослих, і це ще одна моя мрія, після французької. Зараз виходить покататися чи не раз на рік і те завдяки тому, що нас організовують друзі", - додала Осадча.

А от Юра про всяк випадок одяг захист на коліна

Горбунов і Осадча патріотичні навіть на ковзанці

А ще Катя показала себе в дитинстві з Дідом Морозом біля ялинки.

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