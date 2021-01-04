Мішина з Еллертом екстремально в’їхали у новий рік в Буковелі. ВІДЕО
4 січня 2021, 14:57
Уже не "Холостячка" Ксенія Мішина разом зі своїм коханим Олександром Еллертом новий рік зустріла у горах Буковеля.
Там парочка, яка кілька місяців приховувала свої стосунки за контрактом телешоу, розважилася на повну.
Ксю і Сашко покаталися на сноубордах, а також випробували швидкісні санчата родельбан. Саме під час спуску на них закохані привітали своїх фолловерів із Новим роком.
Галасливими відео Еллерт і Мішина поділилися в Instagram.
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Нагадаємо, наприкінці минулого року Мішина присвятила пост Еллерту, де описала свої почуття до нього.
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