Раптовий магніт: "Холостячка" Мішина присвятила пост кохання своєму обранцю Еллерту

Актрису Ксенію Мішину, яка стала першою учасницею телешоу "Холостячка", багато хто засудив через її вибір шоумена Олександра Еллерта.

Щоби покласти край злим коментарям та критиці і довести справжність своїх почуттів, Мішина написала великий пост кохання, присвячений своєму обранцю.

"Знаєш, я завжди мріяла зазирнути долі в будиночок і побачити, як саме вона розподіляє ці зустрічі. Прямо як в засніжену хатинку Діда Мороза, щоб доторкнутися до чарівництва. Я знаю, що якби я зараз задавала тобі ці питання вголос, ти знайшов би тисячу і один варіант розвитку подій і пару трійку відмінних жартів, з яких ми б сміялися катаючись по підлозі", - почала Ксенія.⠀

Ксюша і Сашко вже три місяці разом

"Я так люблю це, все це. З тобою мені можна бути будь-якою - смішною, дурною, нестриманою, втомленою ... будь-якою! Ніколи ще твої очі не показали мені питання або сумніви. Бачу в них завжди одне і теж: глибину твоєї душі. Вона як Маріїнська западина, але падаючи в неї, я зовсім не боюся. Це мабуть єдиний раз, коли я не панікую, відпускаючи контроль і розчиняючись в моменті", - зазначила актриса.

"Пам'ятаєш наше перше побачення?! Звичайно пам'ятаєш, ти весь час відчував мене. Я довго опиралася, але це було таааак складно, тому що лише почувши твій голос, як ніби хтось виймав чіп з моєї голови, і я ставала опудалом з країни Оз в пошуках мозку. А наш перший поцілунок?! Усвідомлений, бажаний, до дорожи в тілі... Я б все віддала, щоб знову відчути ці вібрації і повну відсутність думок і слів", - зізналася вже не "Холостячка".⠀

Таке враження, що ця парочка щосили намагається довести справжність своїх почуттів

"Скажу тобі чесно, це подарунок долі - ось так зустріти людину і раптом усвідомити, що тільки ти і знаєш її. Усвідомити, що тільки ми і бачимо один одного об'ємно, а для інших ніби голограми зображення, пікселі. А разом ми живі, нескінченні, цілі! Не дві половинки одного, а дві цілісні людини, нарешті! Такий раптовий магніт, дике тяжіння, таке все незрозуміле, але до безумства приємне…" - написала актриса.⠀

"У мене так багато слів для тебе, але яке щастя, що так багато і не потрібно. Ти читаєш по іншому, навіть не по губах, по поглядах або емоціях - а ще глибше. Я не намагалася нічого аналізувати, хтось або щось все зробили за мене ... стрельнули з лука прямо в саме серце ..." - зворушила зізнаннями Мішина.⠀

"Я люблю тебе, і хоч ми і сказали ці слова сотню тисяч разів за останні три місяці, вони все так само трепетно ​​відгукуються в мені. Я дякую тобі за те, що проніс всю цю ніжність і близькість через своє життя до зустрічі зі мною. І давай так і будемо летіти, як зараз! Над планетами і кометами, вивчаючи і випромінюючи тільки наш з тобою космос!" - запропонувала вона.

Еллерт, у свою чергу, теж написав в Instagram про свої почуття до Мішиної.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Кварталівець" vs бізнесмен: "Холостячка" Мішина зробила свій вибір

Приймати та не намагатися переробити: "Холостячка" Мішина поміркувала про кохання

"Холостячка" Мішина обурилася через те, що претендент на її серце не визнавав свого сина