Екс-"ВІА Гра" Layah в трусах продемонструвала сороміцьку гімнастику. ВІДЕО

Середа, 13 січня 2021, 13:51

Поки спортзали зачинені через локдаун, варто зібрати в кулак силу волі та робити вдома бодай якісь вправи. От, наприклад, ідею подала співачка Layah.

Своїм химерним воркаутом колишня "віагрянка" поділилася в Instagram.

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Допис, поширений LAYAH (@layahmusic)

Варто зазначити, в коментарях Яні пишуть не лише компліменти - декому відео співачки здался надто вульгарним.

Нагадаємо, якось Layah демонструвала звабливі пози на кріслі, будучи вбраною в самі колготки.

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