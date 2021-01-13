Екс-"ВІА Гра" Layah в трусах продемонструвала сороміцьку гімнастику. ВІДЕО
13 січня 2021, 13:51
Поки спортзали зачинені через локдаун, варто зібрати в кулак силу волі та робити вдома бодай якісь вправи. От, наприклад, ідею подала співачка Layah.
Своїм химерним воркаутом колишня "віагрянка" поділилася в Instagram.
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Варто зазначити, в коментарях Яні пишуть не лише компліменти - декому відео співачки здался надто вульгарним.
Нагадаємо, якось Layah демонструвала звабливі пози на кріслі, будучи вбраною в самі колготки.
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