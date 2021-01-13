Бадоєва показалася в купальнику на згадку про літо
13 січня 2021, 12:30
Телеведуча Жанна Бадоєва так намерзлася, працюючи на зйомках у Словенії, що вирішила нагадати собі та підписникам літо.
У своєму Instagram вона виклала фото в купальнику на пляжі.
"Хотіли б зараз опинитися на морі?) Я, натягуючи дублянку, рукавички і шапку - дууууууже)))))", - зізналася Жанна.
44-річна Бадоєва, до речі, дуже рідко позує в купальнику. Частіше вона носить сукні, яких в її гардеробі 95 відсотків.
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