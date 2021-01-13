Бадоєва показалася в купальнику на згадку про літо

Телеведуча Жанна Бадоєва так намерзлася, працюючи на зйомках у Словенії, що вирішила нагадати собі та підписникам літо.

У своєму Instagram вона виклала фото в купальнику на пляжі.

"Хотіли б зараз опинитися на морі?) Я, натягуючи дублянку, рукавички і шапку - дууууууже)))))", - зізналася Жанна.

"У Любляні то сніг , то туман , то сонце ... не розумію , як одягатися ) ) ) Щ об виглядати красиво і було тепло , але коли холодно, тепло перемагає красу ) ) ) ) ) В зимку потрібно сидіти вдома ) )", - написала телеведуча

Реклама:

Поки всі на Мальдівах, Жанна про море лише згадує

44-річна Бадоєва, до речі, дуже рідко позує в купальнику. Частіше вона носить сукні, яких в її гардеробі 95 відсотків.