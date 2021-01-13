Бадоєва показалася в купальнику на згадку про літо

13 січня 2021, 12:30

Телеведуча Жанна Бадоєва так намерзлася, працюючи на зйомках у Словенії, що вирішила нагадати собі та підписникам літо.

У своєму Instagram вона виклала фото в купальнику на пляжі.

"Хотіли б зараз опинитися на морі?) Я, натягуючи дублянку, рукавички і шапку - дууууууже)))))", - зізналася Жанна.

 
Любляні то сніг, то туман, то сонце... не розумію, як одягатися))) Щоб виглядати красиво і було тепло, але коли холодно, тепло перемагає красу))))) Взимку потрібно сидіти вдома))", - написала телеведуча

 
Поки всі на Мальдівах, Жанна про море лише згадує

44-річна Бадоєва, до речі, дуже рідко позує в купальнику. Частіше вона носить сукні, яких в її гардеробі 95 відсотків.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів