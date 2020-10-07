44-річна Бадоєва показала ніжки в міні та пояснила, чому в її гардеробі 95% суконь

Телеведучу Жанну Бадоєву її шанувальники люблять за багато речей, зокрема за те, які яскраві та стильні луки вона демонструє в кадрі та у своєму Instagram.

Причому переважну частину гардеробу 44-річної ексдружини Алана Бадоєва складають саме плаття. Чому так - пояснила сама Жанна.

Жанна в червоному посвітила ніжками фото з instagram бадоєвої

"У моєму гардеробі 95% суконь. Не тому, що я люблю жіночність, а просто брюки мені менше пасують", - зізналася телезірка.

У гардеробі зірки 95% - це плаття

"Завжди треба купувати одяг, щоби підкреслити свої "сильні" сторони, а не тому, що одяг модний зараз", - порадила вона.

Цікаво, скільки в Бадоєвої всього суконь?

А улюблений колір телеведучої - чорний

Нагадаємо, нещодавно Жанна з Аланом хвалилися в мережі своєю першокласницею.

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