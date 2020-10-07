44-річна Бадоєва показала ніжки в міні та пояснила, чому в її гардеробі 95% суконь
Середа, 7 жовтня 2020, 17:00
Телеведучу Жанну Бадоєву її шанувальники люблять за багато речей, зокрема за те, які яскраві та стильні луки вона демонструє в кадрі та у своєму Instagram.
Причому переважну частину гардеробу 44-річної ексдружини Алана Бадоєва складають саме плаття. Чому так - пояснила сама Жанна.
"У моєму гардеробі 95% суконь. Не тому, що я люблю жіночність, а просто брюки мені менше пасують", - зізналася телезірка.
"Завжди треба купувати одяг, щоби підкреслити свої "сильні" сторони, а не тому, що одяг модний зараз", - порадила вона.
Нагадаємо, нещодавно Жанна з Аланом хвалилися в мережі своєю першокласницею.
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