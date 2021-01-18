Sister Look: Боса Огнєвіч похвалилася сестрою з голим животом
Понеділок, 18 січня 2021, 16:42
Співачка Злата Огнєвіч чи не вперше знялася зі своєю молодшою сестрою Юлією у спільній фотосесії.
Дівчата попозували у схожих вбраннях українського бренду.
"Так і хочеться почати пост зі слів: "Я пам'ятаю тебе зовсім маленькою, солодким малятком! І як змінювала твої памперси - теж пам'ятаю". Як же класно мати сестричку, близьку по духу, яка готова підтримати будь-які божевільні ідеї)). Взагалі, скажу просто - я щаслива, що ми з тобою є. І цей наш Sister Look я просто обожнюю", - написала Злата у своєму Facebook
Нагадаємо, не так давно Онєвіч позувала в купальнику на єгипетському пляжі.
Фото з Facebook
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