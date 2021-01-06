Огнєвіч у Єгипті вигуляла смугастий пляжний лук. ФОТО

6 січня 2021, 15:10

Співачка Злата Огнєвіч вирішила розпочати 2021-й рік із закордонної подорожі. Вона гайнула на один із єгипетських курортів.

Як зізналася артистка в Instagram, вона перебуває у "раю".

 
Злата вирішила полетіти десь подалі від непривітної київської зими
фото з instagram огнєвіч
 
Співачка відпочиває в Єгипті

 
Заряджається сонечком перед локдауном
 

До слова, 12-го січня Огнєвіч святкуватиме своє 35-ліття.

Як відомо, для Злати минулий рік, як і для всіх нас, був дуже важким. Зірка нещодавно зізналася, що в неї бувають панічні атаки.

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