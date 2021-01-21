Все що потрібно – любов: онука Ротару показала обійми з бойфрендом
21 січня 2021, 11:18
Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко показала милі фото зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим.
Парочка позувала ще під час подорожі до Маямі, де Денис у грудні відзначав свій 32-й день народження.
"All you need is…" (все що потрібно....)", - написала Соня, цитуючи відому фразу, яка зазвичай закінчують словом "кохання".
Нагадаємо, у грудні Соня з Денисом прилетіти до Києва та покаталися на ковзанах у центрі міста.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії