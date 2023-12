Все що потрібно – любов: онука Ротару показала обійми з бойфрендом

Онука співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко показала милі фото зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим.

Парочка позувала ще під час подорожі до Маямі, де Денис у грудні відзначав свій 32-й день народження.

"All you need is…" (все що потрібно....)", - написала Соня, цитуючи відому фразу, яка зазвичай закінчують словом "кохання".

Соня на 13 років молодше за свого обранця

Реклама:

Дівчина за три тижні повертається на навчання до Нью-Йорка

Цікаво, чи поїде з нею Денис

Нагадаємо, у грудні Соня з Денисом прилетіти до Києва та покаталися на ковзанах у центрі міста.

Фото з Instagram