Суцільна медитація: Ніна Васадзе та Ася Мхітарян насолодилися Карпатами
25 січня 2021, 12:24
Доньки багатих батьків та світські подружки Ніна Васадзе і Ася Мхітарян знехтували дуже популярними цієї зими Мальдівами, віддавши перевагу рідним Карпатам.
Дівчата великою компанією відпочили у горах, "прочистили мозок" та помедитували.
До того ж, вигуляли не один зимовий лук у лісах.
"Нарешті я знайшла хобі по любові на 100%. Від 1 до 16 дня як на одному диханні. Почуття змінюються від тривожності до відчуття щастя, від відчуття щастя до тривожності. Але це норм. Одна суцільна медитація", - поділилася враженнями Мхітарян у своєму Instagram.
"Люблю гори за різноманітність пейзажів, за мінливу погоду і божевільну енергетику", - написала Васадзе.
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