Суцільна медитація: Ніна Васадзе та Ася Мхітарян насолодилися Карпатами

Доньки багатих батьків та світські подружки Ніна Васадзе і Ася Мхітарян знехтували дуже популярними цієї зими Мальдівами, віддавши перевагу рідним Карпатам.

Дівчата великою компанією відпочили у горах, "прочистили мозок" та помедитували.

До того ж, вигуляли не один зимовий лук у лісах.

"Нарешті я знайшла хобі по любові на 100%. Від 1 до 16 дня як на одному диханні. Почуття змінюються від тривожності до відчуття щастя, від відчуття щастя до тривожності. Але це норм. Одна суцільна медитація", - поділилася враженнями Мхітарян у своєму Instagram.

Ася та Ніна могли б позувати в купальниках десь в Дубаї чи на Мальдівах, а замість цього вигулювали теплі шапки у Карпатах

Карпати - це модно

"Люблю гори за різноманітність пейзажів, за мінливу погоду і божевільну енергетику", - написала Васадзе.

"Приїжджаючи в гори, найчастіше відчуваєш захоплення і благоговіння. Втім, ці почуття з'являються щоразу там, де відчуваєш себе мізерно малим і одночасно причетним до чогось нескінченного", - написала Васадзе

А це донечки Ніни

"Black Mamba", - пожартувала про свій лук Васадзе

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