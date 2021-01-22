Стоянов і Кухар на Мальдівах показали романтику в океані

Балетне подружжя, Олександр Стоянов та Катерина Кухар на Мальдівах відсвяткували не лише її день народження, а й Міжнародний день обіймів. Із цієї нагоди парочка зробила романтичні фото, щоправда, не з обіймами, а в стилі follow me.

"Іди обійму", - підписав ці світлини Олександр

Кухар веде коханого назустріч океану

Також Катерина запостила кілька нових світлин доньки Насті.

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Доньці Катерини та Олександра вже 6

"Моя маленька дослідниця. Так їй пасує це вічне літо", - замилувалася зіркова мама.

Нагадаємо, обличчя малої балерина приховувала від широкого загалу аж до 5 років.

Як відомо, від попереднього шлюбу в Кухар є син Тимур. Свого ж первістка жінка втратила.

Тато і доня релаксують

А мама пішла в нірвану

Фото з Instagram Кухар і Стоянова

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