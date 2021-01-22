Стоянов і Кухар на Мальдівах показали романтику в океані
22 січня 2021, 12:42
Балетне подружжя, Олександр Стоянов та Катерина Кухар на Мальдівах відсвяткували не лише її день народження, а й Міжнародний день обіймів. Із цієї нагоди парочка зробила романтичні фото, щоправда, не з обіймами, а в стилі follow me.
Також Катерина запостила кілька нових світлин доньки Насті.
"Моя маленька дослідниця. Так їй пасує це вічне літо", - замилувалася зіркова мама.
Нагадаємо, обличчя малої балерина приховувала від широкого загалу аж до 5 років.
Як відомо, від попереднього шлюбу в Кухар є син Тимур. Свого ж первістка жінка втратила.
Фото з Instagram Кухар і Стоянова
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