Єфросиніна показала джинсовий family-лук із Людочкою

Телеведуча Марія Єфросиніна привітала з днем народження свою найпрекраснішу Людочку у всесвіті.

Саме так Маша назвала свою маму. І показала фото з нею в однакових вбраннях.

"Мамулік, дякую тобі, що я кожну мить свого життя почуваюся коханою дівчинкою! З Днем Народження, моя найпрекрасніша Людочка у Всесвіті!", - привітала Маша маму.

Маша справжня мамина доця

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І дуже схожа на неї, чи не так?

Нагадаємо, три роки тому сестри Єфросиніни вигулювали маму-іменинницю у Римі.

Фото з Instagram