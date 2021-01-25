Єфросиніна показала джинсовий family-лук із Людочкою

Понеділок, 25 січня 2021, 15:34

Телеведуча Марія Єфросиніна привітала з днем народження свою найпрекраснішу Людочку у всесвіті.

Саме так Маша назвала свою маму. І показала фото з нею в однакових вбраннях.

"Мамулік, дякую тобі, що я кожну мить свого життя почуваюся коханою дівчинкою! З Днем Народження, моя найпрекрасніша Людочка у Всесвіті!", - привітала Маша маму.

 
Маша справжня мамина доця 
 
І дуже схожа на неї, чи не так? 
 

Нагадаємо, три роки тому сестри Єфросиніни вигулювали маму-іменинницю у Римі. 

Фото з Instagram


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