Єфросиніна показала джинсовий family-лук із Людочкою
25 січня 2021, 15:34
Телеведуча Марія Єфросиніна привітала з днем народження свою найпрекраснішу Людочку у всесвіті.
Саме так Маша назвала свою маму. І показала фото з нею в однакових вбраннях.
"Мамулік, дякую тобі, що я кожну мить свого життя почуваюся коханою дівчинкою! З Днем Народження, моя найпрекрасніша Людочка у Всесвіті!", - привітала Маша маму.
Нагадаємо, три роки тому сестри Єфросиніни вигулювали маму-іменинницю у Римі.
Фото з Instagram
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