Michelle Andrade у Болівії отримала "солоний" сюрприз від тата і показала бабусю

27 січня 2021, 14:45

Співачка болівійського походження Мішель Андраде нещодавно побувала у себе на батьківщині.

Там дівчина здійснила одну зі своїх мрій та побачилася з родичами, зокрема, бабусею.

Кілька фото та відео зі своєї захопливої подорожі Мішель виклала в Instagram.

"Це вже мій другий візит до рідної Болівії після переїзду до України. І на цей раз він був довший, ніж попередній 3 роки тому. Хоча основна мета приїзду була робоча: ми разом із Позитивом та тревел-проєктом "Орел і Решка" знімали перший випуск ювілейного сезону", - розказала співачка у коментарі JetSetter.ua.

 
Тато зробив доньці сюрприз - поїздку на солончак, який вона давно хотіла побачити
 
Поки її колеги позували на пляжах, Андраде насолоджувалася красою батьківщини
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Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)

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Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)

"Відстань - це не забуття. Чим ти далі, тим ближче ти в моєму серці", - написала Мішель під відео з бабусею.

 
Мішель вдалося провести час із болівійською родиною у рідному місті Кочабамба

Нагадаємо, нещодавно Andrade знялася для соціального проєкту СВОЯ,


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