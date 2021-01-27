Michelle Andrade у Болівії отримала "солоний" сюрприз від тата і показала бабусю
Середа, 27 січня 2021, 14:45
Співачка болівійського походження Мішель Андраде нещодавно побувала у себе на батьківщині.
Там дівчина здійснила одну зі своїх мрій та побачилася з родичами, зокрема, бабусею.
Кілька фото та відео зі своєї захопливої подорожі Мішель виклала в Instagram.
"Це вже мій другий візит до рідної Болівії після переїзду до України. І на цей раз він був довший, ніж попередній 3 роки тому. Хоча основна мета приїзду була робоча: ми разом із Позитивом та тревел-проєктом "Орел і Решка" знімали перший випуск ювілейного сезону", - розказала співачка у коментарі JetSetter.ua.
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"Відстань - це не забуття. Чим ти далі, тим ближче ти в моєму серці", - написала Мішель під відео з бабусею.
Нагадаємо, нещодавно Andrade знялася для соціального проєкту СВОЯ,
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