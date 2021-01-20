#SVOYA: Мішель Андраде, Кароліна Ашіон та Маша Гайдар знялися у вбранні від Сільченко для соціального проєкту
20 січня 2021, 13:30
Співачка Michelle Andrade, телеведуча Кароліна Ашіон, громадська діячка Маша Гайдар, фотографиня Марина Карпій та ще 9 жінок з міжнаціональних родин знялися у проєкті СВОЯ.
Це соціальна кампанія, спрямована на посилення позитивного висвітлення мультикультурності й толерантності у суспільстві, яке формує свою нову політичну ідентичність.
Через візуальні та відеоісторії жінок кампанія розвиває дискусію про різноманіття українського суспільства.
До речі, всі дівчата позували у вбранні від відомої дизайнерки Каті Сільченко, яка одягає першу леді Олену Зеленську.
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