SVOYA: Мішель Андраде, Кароліна Ашіон та Маша Гайдар знялися у вбранні від Сільченко для соціального проєкту

Співачка Michelle Andrade, телеведуча Кароліна Ашіон, громадська діячка Маша Гайдар, фотографиня Марина Карпій та ще 9 жінок з міжнаціональних родин знялися у проєкті СВОЯ.

Це соціальна кампанія, спрямована на посилення позитивного висвітлення мультикультурності й толерантності у суспільстві, яке формує свою нову політичну ідентичність.

Через візуальні та відеоісторії жінок кампанія розвиває дискусію про різноманіття українського суспільства.

До речі, всі дівчата позували у вбранні від відомої дизайнерки Каті Сільченко, яка одягає першу леді Олену Зеленську.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

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