Терехова з нагоди 7-річчя шлюбу показала романтику з Литвином

Донька депутата Андрія Деркача, телеведуча Тетяна Терехева уже 7 років одружена з сином Володимира Литвина Іваном.

Днями пара святкувала річницю весілля, і з цієї нагоди Таня виклала кілька романтичних фото з чоловіком.

Як відомо, Литвин і Терехова виховують двох дітей – доньку і сина.

Нагадаємо, на весіллі дочки Деркача і сина Литвина, яке відбулося 25-го січня 2014-го року поблизу вулиці Грушевського, співали Кіркоров та Вєрка Сердючка.