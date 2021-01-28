Терехова з нагоди 7-річчя шлюбу показала романтику з Литвином
Четвер, 28 січня 2021, 11:49
Донька депутата Андрія Деркача, телеведуча Тетяна Терехева уже 7 років одружена з сином Володимира Литвина Іваном.
Днями пара святкувала річницю весілля, і з цієї нагоди Таня виклала кілька романтичних фото з чоловіком.
Як відомо, Литвин і Терехова виховують двох дітей – доньку і сина.
Нагадаємо, на весіллі дочки Деркача і сина Литвина, яке відбулося 25-го січня 2014-го року поблизу вулиці Грушевського, співали Кіркоров та Вєрка Сердючка.
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