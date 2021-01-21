Дочки Деркача в халатах і рушниках похвалилися сімейним відпочинком

Доньки скандального депутата Андрія Деркача, Тетяна Терехова та Ксенія Деркач цьогорічне Водохреще святкували по-сімейному.

Дівчата навіть назвалися моржами, бо при мінус 16 занурилися в ополонку.

Утім, фото купання вони не показували. Зате попозували в халатах та рушника коло вікна.

"Ідеальний сімейний движ в люті хрещенські морози ❄Тут на фотці відчайдушні ми в -16'С. Але після купання в ополонці нам вже не так і страшно", - написала Терехова.

"Я тепер узагалі вважаю нас моржами", - додала Ксенія у коментарях.

Дівчата нечасто постять фото разом

А за кілька днів до того Терехова з чоловіком Іваном Литвином та дворами дітьми каталися на лижах. І судячи з коментарів у її Instagram, ласували карпатськими смаколиками - баношем, шкварками, варениками тощо.

Таня каталася на лижах, а чоловік - на сноуборді

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Terehova (@terehovat)

Нагадаємо, торік січневі канікули Терехової проходили у сонячній Калфіорнії в компанії Ольги Джарти.

Фото з Instagram