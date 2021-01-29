Каменських у кліпі про почуття знову стала нареченою та показала маму

Співачка Настя Каменських знову приміряла весільну сукню та пережила емоції закоханої дівчини, яка йде під вінець.

Це сталося на зйомках її нового відео, присвяченого найголовнішому в житті - почуттям.

"Пісня "Почуття" є для мене певною одою любові. Батьки з раннього дитинства вчили мене, що кохання – це найголовніше почуття на землі, і їхні сповнені любові й пристрасті стосунки довжиною в життя – найкраще тому підтвердження. Я ділюся з шанувальниками тими глибокими емоціями, які відчули я і мої рідні напередодні важливої події", – розповіла Каменських, яка нещодавно втратила батька.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Я відчула себе так, ніби тільки вчора стояла біля вівтаря і говорила "Так" чоловікові, якого люблю. Мої батьки відчували себе найщасливішими людьми. Це неймовірні відчуття, які назавжди залишаться зі мною", - поділилася Настя

"Любов для жінки – найкраща прикраса. Саме вона окриляє нас і дає нескінченне натхнення. Такі почуття та емоції – це ті скарби, ті коштовності, які залишаться з нами назавжди, де б не були, як би ми не жили", - додала співачка.

Співачка знялася у кліпі з мамою Лідією

Настя хотіла зробити подарунок усім, хто закоханий.

"Я щаслива, що росла в сім'ї, де важливу роль відігравали любов, близькість і вдячність одне одному. Тому мені так хотілося, щоб пісня прозвучала напередодні Дня всіх закоханих, як знак подяки моїм батькам за ті цінності, які вони мені прищепили", – каже NK.

"Сьогодні стає ясно як ніколи, що найдорожчі речі в житті – це не речі зовсім. Але все ж є речі, які залишаються символами, "маячками" на нашому шляху, вони нагадують про найважливіше і сокровенне", - зауважила Настя

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Фото прес-служби