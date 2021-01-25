"Приходь до мене частіше в снах": Каменських повідомила про смерть тата і показала щемливе відео
Понеділок, 25 січня 2021, 14:42
Співачка Настя Каменських втратила батька.
Сумний, але сповнений любові допис вона присвятила йому в Instagram та поділилася спільним відео, знятим на Новий рік.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, нещодавно Настя зізналася, що всім своїм життям та любов'ю до музики вона зобов'язана саме батькам. А колись давно її тато привіз їй особливий подарунок із Мексики, який став для зірки пророчим.
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