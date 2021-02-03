56-річна Белуччі посвітила стегнами у стильному фотосеті
3 лютого 2021, 12:00
Італійська актриса Моніка Белуччі приміряла різні зачіски та елегантні луки для нової рекламної кампанії бренду Cartier.
Вражаючим результатом зйомки поділилася в мережі і сама 56-річна зірка, і стилістка, що працювала над образами.
Нагадаємо, восени 16-річна дочка Моніки та Венсана Касселя, Дева з'явилася на обкладинці французького Elle.
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