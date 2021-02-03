56-річна Белуччі посвітила стегнами у стильному фотосеті

Італійська актриса Моніка Белуччі приміряла різні зачіски та елегантні луки для нової рекламної кампанії бренду Cartier.

Вражаючим результатом зйомки поділилася в мережі і сама 56-річна зірка, і стилістка, що працювала над образами.

Моніка Белуччі попозувала в годинниках Cartier фото з instagram

Кінозірці в цьому році виповниться 57

Реклама:

Нагадаємо, восени 16-річна дочка Моніки та Венсана Касселя, Дева з'явилася на обкладинці французького Elle.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Моніка Белуччі у глянці стала музою для молодого митця без штанів