Седокова в сексі-комбінезоні показала свого улюбленого хижака

Співачка Аня Седокова частенько носить одяг з хижими принтами.

Особливо це стосується леопарда. Але не просто тому, що він сексуальний, а й тому, що саме цей хижак - її улюблена тварина.

Принаймні саме так артистка заявила в Instagram, щоб якось підписати свої фото в леопардовому комбінезоні.

Седокова і себе красиву показала, і нову модель одягу від свого бренду прорекламувала

Аня помітно схудла

Нагадаємо, нещодавно Седокова відпочивала сама на Мальдівах і постила одинокі фото в купальнику.