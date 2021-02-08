Седокова в сексі-комбінезоні показала свого улюбленого хижака

Понеділок, 8 лютого 2021, 17:32

Співачка Аня Седокова частенько носить одяг з хижими принтами.

Особливо це стосується леопарда. Але не просто тому, що він сексуальний, а й тому, що саме цей хижак - її улюблена тварина.  

Принаймні саме так артистка заявила в Instagram, щоб якось підписати свої фото в леопардовому комбінезоні.

 
Седокова і себе красиву показала, і нову модель одягу від свого бренду прорекламувала 
 
Аня помітно схудла 

Нагадаємо, нещодавно Седокова відпочивала сама на Мальдівах і постила одинокі фото в купальнику. 


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