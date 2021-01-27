Седокова на Мальдівах засвітила соковиті форми в купальнику. ФОТО
Середа, 27 січня 2021, 18:30
Співачка Ганна Седокова нещодавно пригрозила стати менш відвертою в соцмережах. Але це, на щастя, не стосувалося відвертих фото.
Себе в млосних позах на мальдівських канікулах Аня продовжує показувати в Instagram.
Нагадаємо, в грудні Седокова заявила, що хоче схуднути.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Бог створив тебе для мене": Тімма привітав Седокову з 38-річчям, а вона знялася в панчішках
Седокова про рецепт молодості: Піклуватися про себе, їсти правильну їжу, народжувати дітей
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії