Седокова на Мальдівах засвітила соковиті форми в купальнику. ФОТО

Співачка Ганна Седокова нещодавно пригрозила стати менш відвертою в соцмережах. Але це, на щастя, не стосувалося відвертих фото.

Себе в млосних позах на мальдівських канікулах Аня продовжує показувати в Instagram.

Реклама:

Але сексі-фоточки ніхто не скасовував

Нагадаємо, в грудні Седокова заявила, що хоче схуднути.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Бог створив тебе для мене": Тімма привітав Седокову з 38-річчям, а вона знялася в панчішках

Седокова про рецепт молодості: Піклуватися про себе, їсти правильну їжу, народжувати дітей