Лорак у лосинах та боді попозувала в тренажерці та розказала про щоденні вправи

Щоби залишатися у гарній формі та мати змогу виходити на сцену у відвертих вбраннях, співачка Ані Лорак щодня виконує певний набір вправ.

Що саме Кароліна робить зранку, вона розповіла у своєму Instagram. І заразом виклала кілька фото зі спортзали.

Лорак попозувала у боді від українського бренду TTSWTRS

"Мої дорогі, сьогодні розповім вам про свої базові ритуали для підтримки тіла в хорошій формі. Щоранку я починаю з простого тренування:

Обов'язкова розминка, щоб налаштувати м'язи на "робочий лад". Починаємо з голови, потім включаємо плечі, потім - руки і стегна.

Присідання для пружних сідниць: 3 підходи по 20 разів.

Прес - 40-50 разів.

Стрибки. Ноги на ширині плечей, в процесі вистрибування руки піднімаються вгору.

Віджимання від підлоги - 20 раз".

42-річна артистка уже багато років перебуває приблизно в тій самій формі

"Якщо у вас зовсім немає на це часу, не забувайте про планку, це займе 3-5 хвилин в день. 60 секунд в одному положенні, міняємо руки і переходимо в інше положення, також можна стояти на 1 руці", - додала співачка.

Після тренування Лорак приймає контрастний душ.

"Починаємо з теплої води (не гарячою), і плавно міняємо на холодну, щоб по всьому тілу пробігла легке тремтіння. Судини отримають сплеск, це покращує кровообіг і тонус організму", - пояснила артистка.⠀

"Потім - легкий сніданок. Це може бути вівсянка на воді з ложкою меду або, наприклад, яєчня. І, звичайно ж, смачний чай або кава", - поділилася Ані.

Нагадаємо, нещодавно Кароліна приїздила до Києва, де бачилася з рідними та друзями.

Фото з Instagram