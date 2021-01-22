Подкопаєва з Лорак провели "творчий вечір" з вином та свічками

Давні подружки Ані Лорак та Лілія Подкопаєва зустрілися в Києві та провели вечір разом.

Дівчата пили вино при свічках та слухали пісні Кароліни. Принаймні, саме таку картину показала Лілія у своєму Instagram.

"І до ранку знову не будемо спати", - написала гімнастка.

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А де їжа, дівчата?

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Нагадаємо, багато років тому Ліля з Кароліною не вдома вино пили, а по нічних клубах разом ходили.