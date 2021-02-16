Павлік покатався на дельфінах, а його вагітна жінка з ними обіймалася

Співак Віктор Павлік знайшов собі тренування до душі.
Артист випробовував власну спритність в одеському дельфінаріумі, де не просто скупався з дельфінами, а й покатався стоячи на них.
Його вагітна дружина Катя спочатку споглядала та захоплювалася чоловіком, а потім і сама наважилася на дельфінотерапію.
Репяхова вихвалялася талановитим Павліком у гідрокостюмі
Віктор Франкович, певно, уявляв себе Акваменом
Про те, що дельфінарії - це не веселощі, а знущання з ссавців, Катя, вочевидь, не чула
Тваринозахисники засуджують утримання дельфінів у неволі, де умови далекі від природних. Але для багатьох це в першу чергу розваги
Нагадаємо, раніше за купання з дельфінами критикували Камалію.