Павлік покатався на дельфінах, а його вагітна жінка з ними обіймалася

Співак Віктор Павлік знайшов собі тренування до душі.

Артист випробовував власну спритність в одеському дельфінаріумі, де не просто скупався з дельфінами, а й покатався стоячи на них.

Його вагітна дружина Катя спочатку споглядала та захоплювалася чоловіком, а потім і сама наважилася на дельфінотерапію.

Репяхова вихвалялася талановитим Павліком у гідрокостюмі

Віктор Франкович, певно, уявляв себе Акваменом

Про те, що дельфінарії - це не веселощі, а знущання з ссавців, Катя, вочевидь, не чула

Тваринозахисники засуджують утримання дельфінів у неволі, де умови далекі від природних. Але для багатьох це в першу чергу розваги

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Нагадаємо, раніше за купання з дельфінами критикували Камалію.