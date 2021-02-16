Павлік покатався на дельфінах, а його вагітна жінка з ними обіймалася
16 лютого 2021, 17:33
Співак Віктор Павлік знайшов собі тренування до душі.
Артист випробовував власну спритність в одеському дельфінаріумі, де не просто скупався з дельфінами, а й покатався стоячи на них.
Його вагітна дружина Катя спочатку споглядала та захоплювалася чоловіком, а потім і сама наважилася на дельфінотерапію.
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Нагадаємо, раніше за купання з дельфінами критикували Камалію.
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