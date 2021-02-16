Павлік покатався на дельфінах, а його вагітна жінка з ними обіймалася

Вівторок, 16 лютого 2021, 17:33

Співак Віктор Павлік знайшов собі тренування до душі.

Артист випробовував власну спритність в одеському дельфінаріумі, де не просто скупався з дельфінами, а й покатався стоячи на них.

Його вагітна дружина Катя спочатку споглядала та захоплювалася чоловіком, а потім і сама наважилася на дельфінотерапію.

 
Репяхова вихвалялася талановитим Павліком у гідрокостюмі 
 
Віктор Франкович, певно, уявляв себе Акваменом
 
 
Про те, що дельфінарії - це не веселощі, а знущання з ссавців, Катя, вочевидь, не чула 
 
Тваринозахисники засуджують утримання дельфінів у неволі, де умови далекі від природних. Але для багатьох це в першу чергу розваги 
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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Нагадаємо, раніше за купання з дельфінами критикували Камалію.


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