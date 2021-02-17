Зірка "Бріджертонів" у глянцевих фотосетах засвітила декольте і трохи тіла в спідньому

Середа, 17 лютого 2021, 10:00

Англійська актриса Фібі Дайневор, відома за серіалом "Бріджертони" прикрасила обкладинки одразу кількох глянців. 25-річна зірка з'явилася у журналах You та L'Officiel (італійському, американському та французькому).

Фото можна помилуватися в Instagram.

 
Фібі Дайневор прикрасила собою обкладинку L'Officiel
фото з instagram дайневор 
 
Таке спіднє її героїня у "Бріджертонах" точно не носила
 
 
 
А це фото для обкладинки You
фото з instagram you
 
Фібі 25 років, і роль у серіалі-рекордсмені від Netflix стала її великим проривом
 
 
 

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю Фібі розказала, як знімалися еротичні сцени в нашумілому серіалі


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