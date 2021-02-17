Зірка "Бріджертонів" у глянцевих фотосетах засвітила декольте і трохи тіла в спідньому
Середа, 17 лютого 2021, 10:00
Англійська актриса Фібі Дайневор, відома за серіалом "Бріджертони" прикрасила обкладинки одразу кількох глянців. 25-річна зірка з'явилася у журналах You та L'Officiel (італійському, американському та французькому).
Фото можна помилуватися в Instagram.
Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю Фібі розказала, як знімалися еротичні сцени в нашумілому серіалі.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії