"Мусиш досягти оргазму": зірка "Бріджертонів" розказала про найскладнішу секс-сцену в нашумілому серіалі
Англійська актриса Фібі Дайневор, яка грає головну роль у "Бріджертонах", зізналася, що для неї непростим завданням стали численні еротичні сцени серіалу.
А найбільше та, де її героїня, чиста та наївна Дафна відкриває для себе мастурбацію.
Про це 25-річна Фібі розповіла журналові Glamour.
"Режисерські вказівки були дуже специфічні: ти мусиш досягти оргазму. Таке складно відрепетирувати, тобто ти не репетируєш. Просто робиш", - поділилася акторка.
А от пікантні сцени з партнером, Реге-Жаном Пейджем давалися Фібі вже легше. До того ж, на зйомках була присутня спеціальна "консультантка з інтиму", яка корегувала процес та виступала посередницею між режисером та актрисою.
"Ніхто би не хотів, щоби чоловік указував, як оргазмувати", - пояснила Дайневор.
"Ми знімали інтимні сцени як трюки - намічали чорнетку, тоді між вами м'ячики для йоги і всяке таке інше, тому ти жодним чином не почуваєшся незахищеною. Завжди почуваєшся безпечно. Я репетирувала з Реге доти, доки ми обоє не розуміли, що робимо. Це відчувалося як щось дуже практичне. А от коли я була сама, це інакше", - зізналася вона.
Зі слів Фібі, вона доклала зусиль, щоби її героїня почувалася сучасною жінкою з сексуальними бажаннями.
Як пише Variety, "Бріджертони" стали одним із найуспішніших нових серіалів зі всю історію Netflix. Лише за 28 днів після виходу він набрав 63 мільйони переглядів та очолив рейтинги Netflix в 76 країнах.
Уже офіційно анонсовано другий сезон, щоправда, зосередиться він вже не на Дафні та Саймоні, а, головним чином, на старшому братові героїні, спадкоємці титулу Бріджертонів.
Фото з Instagram Дайневор та серіалу "Бріджертони"
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