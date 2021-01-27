"Мусиш досягти оргазму": зірка "Бріджертонів" розказала про найскладнішу секс-сцену в нашумілому серіалі

Англійська актриса Фібі Дайневор, яка грає головну роль у "Бріджертонах", зізналася, що для неї непростим завданням стали численні еротичні сцени серіалу.

А найбільше та, де її героїня, чиста та наївна Дафна відкриває для себе мастурбацію.

Про це 25-річна Фібі розповіла журналові Glamour.

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"Режисерські вказівки були дуже специфічні: ти мусиш досягти оргазму. Таке складно відрепетирувати, тобто ти не репетируєш. Просто робиш", - поділилася акторка.

А от пікантні сцени з партнером, Реге-Жаном Пейджем давалися Фібі вже легше. До того ж, на зйомках була присутня спеціальна "консультантка з інтиму", яка корегувала процес та виступала посередницею між режисером та актрисою.

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"Ніхто би не хотів, щоби чоловік указував, як оргазмувати", - пояснила Дайневор.

"Ми знімали інтимні сцени як трюки - намічали чорнетку, тоді між вами м'ячики для йоги і всяке таке інше, тому ти жодним чином не почуваєшся незахищеною. Завжди почуваєшся безпечно. Я репетирувала з Реге доти, доки ми обоє не розуміли, що робимо. Це відчувалося як щось дуже практичне. А от коли я була сама, це інакше", - зізналася вона.

Зі слів Фібі, вона доклала зусиль, щоби її героїня почувалася сучасною жінкою з сексуальними бажаннями.

Численні еротичні сцени у "Бріджертонах" знімали за участю консультантки з інтиму

Як пише Variety, "Бріджертони" стали одним із найуспішніших нових серіалів зі всю історію Netflix. Лише за 28 днів після виходу він набрав 63 мільйони переглядів та очолив рейтинги Netflix в 76 країнах.

Уже офіційно анонсовано другий сезон, щоправда, зосередиться він вже не на Дафні та Саймоні, а, головним чином, на старшому братові героїні, спадкоємці титулу Бріджертонів.

Фото з Instagram Дайневор та серіалу "Бріджертони"