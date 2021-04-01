"Відчуваю себе героєм фільму": 49-річний Хіменес-Браво посвітив лискучим торсом на коні
Четвер, 1 квітня 2021, 10:07
Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво на відпочинку в Єгипті вирішив розбавити пляжне дозвілля активною розвагою: катанням верхи на коні.
А щоби вийшли гарні, заряджені тестостероном фото, 49-річна зірка вирішив зробити це топлес.
"Верхи по воді я ще не їздив 🐎 Відчуваю себе героєм фільму або реклами", - зізнався Ектор.
Нагадаємо, харизматичний суддя "МастерШефа" нещодавно зізнався, що в своєму житті переживав дуже тяжкі моменти і навіть намагався вчинити самогубство.
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