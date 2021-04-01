"Відчуваю себе героєм фільму": 49-річний Хіменес-Браво посвітив лискучим торсом на коні

Зірковий шефкухар Ектор Хіменес-Браво на відпочинку в Єгипті вирішив розбавити пляжне дозвілля активною розвагою: катанням верхи на коні.

А щоби вийшли гарні, заряджені тестостероном фото, 49-річна зірка вирішив зробити це топлес.

Ектор показав, як катався верхи на єгипетському курорті фото з instagram хіменеса-браво

"Верхи по воді я ще не їздив 🐎 Відчуваю себе героєм фільму або реклами", - зізнався Ектор.

Наприклад, Хіменес-Браво міг би рекламувати якусь олійку для засмаги

Нагадаємо, харизматичний суддя "МастерШефа" нещодавно зізнався, що в своєму житті переживав дуже тяжкі моменти і навіть намагався вчинити самогубство.

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