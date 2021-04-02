Мірзоян у "мокрому" кліпі заспівав про секс по дружбі
Музикант Арсен Мірзоян презентував відео на пісню "Подружка", в якому розмірковує на тему, чи можлива дружба між чоловіком і жінкою.
У кліпі, який зняв режисер Віктор Скуратовський, співак уявляє секс із жінкою, з якою не має романтичних стосунків.
"Кажуть між чоловіком і жінкою дружби бути не може. А де межа? Ви не кохаєте один одного і про спільне життя - ані розмов, ані думок. При цьому вам добре разом в одній компанії, ви розумієтесь і так само шукаєте свою половинку, як і "подружка", - каже Арсен.
"Секс по дружбі? Лишаючись сам на сам з нею, обидва усвідомлюєте: "а чом би й ні?". А головне - довіряєте один одному, між вами відсутні ревнощі, як маркер уприватнення. І ще вона об’єктивно на твоєму боці, бо дійсно друг", - зазначає Мірзоян.
Чорно-білі кадри у кліпі зображують самотність героя у натовпі малознайомих облич. На інших - герой мріє про велике кохання та занурюється у сині води справжніх почуттів.
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