Мірзоян у "мокрому" кліпі заспівав про секс по дружбі

П'ятниця, 2 квітня 2021, 13:53

Музикант Арсен Мірзоян презентував відео на пісню "Подружка", в якому розмірковує на тему, чи можлива дружба між чоловіком і жінкою.

У кліпі, який зняв режисер Віктор Скуратовський, співак уявляє секс із жінкою, з якою не має романтичних стосунків.

"Кажуть між чоловіком і жінкою дружби бути не може. А де межа? Ви не кохаєте один одного і про спільне життя  - ані розмов, ані думок. При цьому вам добре разом в одній компанії, ви розумієтесь і так само шукаєте свою половинку, як і "подружка", - каже Арсен.

 
Цікаво, про яку це подружку розмірковує Арсен, і чи знає про неї Тоня Матвієнко :)

"Секс по дружбі? Лишаючись сам на сам з нею, обидва усвідомлюєте: "а чом би й ні?".  А головне  -  довіряєте один одному, між вами відсутні ревнощі, як маркер уприватнення. І ще вона об’єктивно на твоєму боці, бо дійсно друг", - зазначає Мірзоян.

 
У кліпі є трохи мокрої еротики 
 
"Нащо стосункам сенс, мова якщо йде лише про секс?", - співає Мірзоян 

Чорно-білі кадри у кліпі зображують самотність героя у натовпі малознайомих облич. На інших - герой мріє про велике кохання та занурюється у сині води справжніх почуттів.

 
Мірзояну личить новий образ, правда ж?

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