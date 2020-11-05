Чорно-біла Матвієнко посвітила глибоким декольте і не кинула Мірзояна заради іншого. ВІДЕО

Зіркове подружжя, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян стали учасниками любовного трикутника в відеокліпі на співаччину композицію "Вітер".

Артистка в ньому змінює два сміливі луки, чорний та білий. За задумом творців кліпу, це підкреслює емоційні вагання, знайомі будь-якій жінці.

Тоня Матвієнко в новому кліпі розривалася поміж двома чоловіками

"Коли перебуваєш у відносинах та зустрічаєш іншу людину, яка так саме подобається, стикаєшся з непідвладними емоціями та почуттями, що породжують і страх та відчуття невизначеності. Про це не говорять. Людина залишається наодинці з цими думками", - поділилася сама Матвієнко.

Спойлер: переміг Арсен Мірзоян

За словами артистки, лейтмотивом пісні є стрімка закоханість, коли бажання бере владу над розумом, що, немов буревій, залишає за собою "зруйноване поле емоцій".

Розмірковуючи над візуалізацією цієї композиції, кліпмейкер Віктор Скуратовський назвав її гімном всіх жінок. На його думку, "Вітер" розкриває сутність жіночої пристрасті, щирості, рішучості та вагань водночас. Аби передати сенс треку художніми засобами, й було використано метафору любовного трикутника.

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Нагадаємо, Тоня та Арсен одружилися в 2017-му році, а в 2018-му повторили своє весілля в Таїланді. В пари росте спільна донька, 4-річна "лампочка" Ніна.

Фото пресслужби, відео з YouTube