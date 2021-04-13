Супермодель Алессандра Амброзіо відсвяткувала 40-річчя в мікробікіні
13 квітня 2021, 13:33
Одна з найвідоміших моделей світу, колишній янгол Victoria’s Secret Алессандра Амброзіо 11-го квітня відзначила 40-річчя.
З цієї нагоди мати двох дітей показалася в тонесенькому червоному бікіні та золотими надувними цифрами 40.
"Святкую цю прекрасну подорож! Почуваюся вдячною за всі дивовижні можливості, досвід і найбільше за всіх, хто збагатив моє життя!!! У захваті починаю нове десятиліття", - написала іменинниця.
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