Супермодель Алессандра Амброзіо відсвяткувала 40-річчя в мікробікіні

Одна з найвідоміших моделей світу, колишній янгол Victoria’s Secret Алессандра Амброзіо 11-го квітня відзначила 40-річчя.

З цієї нагоди мати двох дітей показалася в тонесенькому червоному бікіні та золотими надувними цифрами 40.

"Святкую цю прекрасну подорож! Почуваюся вдячною за всі дивовижні можливості, досвід і найбільше за всіх, хто збагатив моє життя!!! У захваті починаю нове десятиліття", - написала іменинниця.

У свої 40 красуня дасть фору багатьом молодим дівчатам

В Алессандри є 12-річна донька Аня Луїза та 8-річний син Ноа Фенікс

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