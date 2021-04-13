Емілі Ратаковскі вразила тілом через місяць після пологів

29-річна супермодель Емілі Ратаковскі стала мамою лише місяць тому, а вже може сміливо виходити на подіум.

Адже, судячи зі свіжих фото та відео в її Instagram, вагітність майже не позначилася на її фігурі.

Коментатори засипали Емілі компліментами її тілу та принту на купальниках.

Ратаковскі з тих жінок, які не втрачають форму через вагітність

Але місцями форми Емілі помітно збільшилися

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