Емілі Ратаковскі вразила тілом через місяць після пологів
Вівторок, 13 квітня 2021, 15:02
29-річна супермодель Емілі Ратаковскі стала мамою лише місяць тому, а вже може сміливо виходити на подіум.
Адже, судячи зі свіжих фото та відео в її Instagram, вагітність майже не позначилася на її фігурі.
Коментатори засипали Емілі компліментами її тілу та принту на купальниках.
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