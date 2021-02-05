"Богиня з соковитими сідницями" Ратаковскі зробила голе селфі у ванній

29-річна американська модель Емілі Ратаковскі, яка зовсім скоро стане мамою вперше, розказала, як почувається у своєму тілі.

А ще красуня для ілюстрації своїх слів зробила голе селфі у ванній.

"Іноді я почуваюся Вінні-Пухом у людській подобі, а іноді - богинею родючості з соковитими сідницями. Це фото я зробила в той день, коли відчувала останнє. У будь-якому випадку, я знаю, що дуже швидко почну сумувати за цим животом та цими поштовхами в ньому", - написала Емілі в Instagram.

Емілі сфотографувалася, коли відчувала себе богинею

Хоча іноді вона почувається Вінні-Пухом

Нагадаємо, у жовтні минулого року Ратаковскі оголосила про вагітність і заявила, що взнає стать дитини через 18 років.