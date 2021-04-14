Лорак у платтячку підставила ноги мальдівському сонцю
Середа, 14 квітня 2021, 13:53
Поки деякі російські зірки обурюються через те, що росіянам тимчасово заборонили літати до Туреччини, співачка Ані Лорак починає свої канікули на Мальдівах.
Кароліна тільки-но прилетіла на острови і ще не встигла показатися в купальнику, але стрункими ніжками на тлі океану вже посвітила.
"Час прийняти свою порцію вітаміну D", - коротко написала артистка.
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UPD: Пізніше Кароліна все ж таки виклала фото в купальнику, щоправда, сидячи на дошці.
Нагадаємо, зовсім нещодавно Лорак у шкіряних штанах гуляла Києвом.
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