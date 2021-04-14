Лорак у платтячку підставила ноги мальдівському сонцю

Середа, 14 квітня 2021, 13:53

Поки деякі російські зірки обурюються через те, що росіянам тимчасово заборонили літати до Туреччини, співачка Ані Лорак починає свої канікули на Мальдівах.

Кароліна тільки-но прилетіла на острови і ще не встигла показатися в купальнику, але стрункими ніжками на тлі океану вже посвітила.

"Час прийняти свою порцію вітаміну D", - коротко написала артистка.

 
Хто складе Кароліні компанію на пляжі - поки невідомо 
 
Нещодавно співачку бачили в обіймах її ексчоловіка, тож інтрига лише посилюється 
 
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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

UPD: Пізніше Кароліна все ж таки виклала фото в купальнику, щоправда, сидячи на дошці. 

 

Нагадаємо, зовсім нещодавно Лорак у шкіряних штанах гуляла Києвом


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