Лорак у платтячку підставила ноги мальдівському сонцю

Поки деякі російські зірки обурюються через те, що росіянам тимчасово заборонили літати до Туреччини, співачка Ані Лорак починає свої канікули на Мальдівах.

Кароліна тільки-но прилетіла на острови і ще не встигла показатися в купальнику, але стрункими ніжками на тлі океану вже посвітила.

"Час прийняти свою порцію вітаміну D", - коротко написала артистка.

Хто складе Кароліні компанію на пляжі - поки невідомо

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UPD: Пізніше Кароліна все ж таки виклала фото в купальнику, щоправда, сидячи на дошці.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Лорак у шкіряних штанах гуляла Києвом.