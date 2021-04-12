Російські ЗМІ показали ніжні обійми Лорак із Муратом на святі у Кіркорова. ВІДЕО

Російські ЗМІ приголомшили заголовками про те, що Ані Лорак повернулася до свого ексчоловіка Мурата Налчаджиоглу.

У мережі показали відео, на якому Кароліна та Мурат ніжно обіймаються і танцюють під пісню Філіпа Кіркорова "Я люблю тебя до слез".

Лорак із колишнім разом були на вечірці з нагоди дня народження доньки Кіркорова

Також колишнє подружжя сидить поруч за столом та взагалі не схожі на розлучену пару.

Можливо, вони просто хотіли зробити приємне своїй доньці Софії, щоби дівчинка відчула себе у повній родині з мамою і татом

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До речі, ще у березні Кароліна і Мурат виходили в люди разом. А буквально кілька днів тому вийшло інтерв'ю Налчаджиоглу, в якому він розказав, що порозумівся з Кароліною та вирішив перезавантажити своє життя.

Фото "Супер.ру"