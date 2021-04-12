Російські ЗМІ показали ніжні обійми Лорак із Муратом на святі у Кіркорова. ВІДЕО
12 квітня 2021, 12:17
Російські ЗМІ приголомшили заголовками про те, що Ані Лорак повернулася до свого ексчоловіка Мурата Налчаджиоглу.
У мережі показали відео, на якому Кароліна та Мурат ніжно обіймаються і танцюють під пісню Філіпа Кіркорова "Я люблю тебя до слез".
Також колишнє подружжя сидить поруч за столом та взагалі не схожі на розлучену пару.
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До речі, ще у березні Кароліна і Мурат виходили в люди разом. А буквально кілька днів тому вийшло інтерв'ю Налчаджиоглу, в якому він розказав, що порозумівся з Кароліною та вирішив перезавантажити своє життя.
Фото "Супер.ру"
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