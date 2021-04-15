Сільченко у весільних сукнях пробіглася Нью-Йорком. ВІДЕО
15 квітня 2021, 14:31
Дизайнерка Катя Сільченко уявила себе головною героїнею культового серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу та пробіглася вулицями Нью-Йорка у розкішних сукнях.
Це сталося під час зйомок кампейна капсульної колекції весільних суконь, яку Катя готує разом із трендом WONA Concept.
Відео Сільченко поділилася у своєму Instagram.
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До речі, у такій самій сукні, як на першому відео, дизайнерка прикрас Валерія Гузема відзначала своє 30-річчя.
Нагадаємо, кілька місяців тому Сільченко зізналася, що вони з чоловіком уже не живуть разом.
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