Сільченко у весільних сукнях пробіглася Нью-Йорком. ВІДЕО

Дизайнерка Катя Сільченко уявила себе головною героїнею культового серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу та пробіглася вулицями Нью-Йорка у розкішних сукнях.

Це сталося під час зйомок кампейна капсульної колекції весільних суконь, яку Катя готує разом із трендом WONA Concept.

Відео Сільченко поділилася у своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Сильченко (@katyasilchenko)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Сильченко (@katyasilchenko)

До речі, у такій самій сукні, як на першому відео, дизайнерка прикрас Валерія Гузема відзначала своє 30-річчя.

Нагадаємо, кілька місяців тому Сільченко зізналася, що вони з чоловіком уже не живуть разом.