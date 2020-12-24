Засновниця бренду The Coat Катя Сільченко зізналася, що її шлюб із бізнесменом Камо Багдасаряном закінчився.

Про це вона розказала у програмі Олександри Кучеренко "33 за 3".

На запитання, про що вона більше за все жалкувала у цьому році, Сільченко сказала:

"Напевно, про те, що все закінчується. І мої 10-річні стосунки, мій шлюб добіг кінця".

Катя та Камо були разом 10 років, а в шлюбі - 6

У колишнього подружжя є спільна донька Саті

Нагадаємо, саме в одязі від бренду Сільченко найчастіше виходить в люди перша леді Олена Зеленська.

Фото з Instagram