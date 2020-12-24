Дизайнерка Катя Сільченко розійшлася з чоловіком після 10-річних стосунків
24 грудня 2020, 17:00
Засновниця бренду The Coat Катя Сільченко зізналася, що її шлюб із бізнесменом Камо Багдасаряном закінчився.
Про це вона розказала у програмі Олександри Кучеренко "33 за 3".
На запитання, про що вона більше за все жалкувала у цьому році, Сільченко сказала:
"Напевно, про те, що все закінчується. І мої 10-річні стосунки, мій шлюб добіг кінця".
Пізніше, у коментарі JetSetter Катя уточнила, що до офіційного розлучення у них з Камо поки не дійшло. Але разом вони не живуть із самого початку 2020-го року.
Нагадаємо, саме в одязі від бренду Сільченко найчастіше виходить в люди перша леді Олена Зеленська.
Фото з Instagram
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